Dünya Almanya Başbakanı Scholz Bu savaş sona ermeli
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Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş sona ermeli

Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile Kiev’in yakınlarındaki İrpin kentini ziyaret eden Scholz, İrpin’in uzun zamandan beri Buça gibi Rus savaşının tahayyül edilemez gaddarlığının ve anlamsız şiddetinin bir sembolü haline geldiğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş sona ermeli ​
Almanya Başbakanı Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Scholz, "Bu şehirdeki vahşice yıkım bir anıttır. Bu savaş sona ermeli." ifadesini kullandı.

İrpin’de Alman basınına da açıklamalarda bulunan Scholz, burada masum insanların etkilendiğine ve evlerin yıkıldığına işaret ederek, "Hiçbir askeri altyapısı olmayan bütün bir şehir yok edildi." dedi.

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Bunun da Rusya’nın başlattığı savaşın gaddarlığını gösterdiğini ifade eden Scholz, "Karar verdiğimiz her şeyde bunu aklımızda tutmalıyız. Bu korkunç bir savaş ve Rusya bu savaşı insan hayatını hiçe sayarak, son derece vahşice yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, yürüttükleri tüm faaliyetlerin, seferber ettikleri tüm yardımların ve yaptırımların bunun sona erdirilmesi için yapıldığını kaydetti.

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