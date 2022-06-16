Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş sona ermeli ​

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Scholz, "Bu şehirdeki vahşice yıkım bir anıttır. Bu savaş sona ermeli." ifadesini kullandı.

İrpin’de Alman basınına da açıklamalarda bulunan Scholz, burada masum insanların etkilendiğine ve evlerin yıkıldığına işaret ederek, "Hiçbir askeri altyapısı olmayan bütün bir şehir yok edildi." dedi.

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Bunun da Rusya’nın başlattığı savaşın gaddarlığını gösterdiğini ifade eden Scholz, "Karar verdiğimiz her şeyde bunu aklımızda tutmalıyız. Bu korkunç bir savaş ve Rusya bu savaşı insan hayatını hiçe sayarak, son derece vahşice yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, yürüttükleri tüm faaliyetlerin, seferber ettikleri tüm yardımların ve yaptırımların bunun sona erdirilmesi için yapıldığını kaydetti.

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