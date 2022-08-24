Almanya Başbakanı Scholz: Putin'e söz verdim

Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklama yaptı. Türk Akımı sayesinde Rus doğal gazının Avrupa'ya sorunsuz bir şekilde sevk edildiğini belirten Putin, 'Avrupalı tüketiciler Rus gazını alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı' dedi. Ayrıca tahıl koridorunun kurulmasındaki girişimleri nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Vladimir Putin, 'Tüm bunlar sizin kişisel çabanız sayesinde mümkün olabildi' ifadelerini kullandı.