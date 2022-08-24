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AVRUPA

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'e söz verdim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali başlamadan önce Ukrayna'nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO'ya katılmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Almanya Başbakanı Scholz: Putine söz verdim
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Scholz "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'nın 30 yıl içinde NATO'ya üye olmayacağına dair söz verdim" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz, Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Scholz, Putin ile müzakereler sırasında Ukrayna'nın NATO'ya girişinin önümüzdeki 30 yıl içinde olmayacağına ilişkin söz verdiğini aktardı.

"NATO HİÇBİR ZAMAN RUSYA İÇİN TEHDİT OLMADI"

Putin'in "saçma" fikirleri olduğunu söyleyen Scholz, "Putin, Rusya ve Ukrayna'nın ayrı devletler olmaması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Scholz ayrıca, "NATO hiçbir zaman Rusya için bir tehdit olmadı." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 20 Ağustos'ta Kremlin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının Rusya'nın güvenliğine yönelik "kabul edilemez" tehditler sebebiyle alındığı söyledi.

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