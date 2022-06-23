Almanya: Bir gaz krizinin ortasındayız

Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin gaz arzında yaşanabilecek ek kesintilere hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.

Doğal gazda arz güvenliği için "uyarı" seviyesinin etkinleştirildiğini aktaran Habeck, bunun Rus gazının tamamen kesilmesine karşı daha fazla tedbir amaçlı olduğunu ifade etti.

Habeck, gazın şu an piyasadan temin edilip depolanabilir olmasına rağmen durumun "ciddi" olduğunu vurgulayarak, "Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız." dedi.

Söz konusu uyarının, Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci seviyesi olduğuna dikkati çeken Habeck, "Fiyatlar zaten yüksek ve daha fazla artış için hazırlanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin "uyarı" seviyesini bugün etkinleştirmesinde, 14 Haziran'dan bu yana Rusya'dan gaz arzının kesilmesi ve gaz piyasasındaki yüksek fiyat seviyesinin devam etmesi etkili oldu.

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Alman kanunlarına göre "uyarı" seviyesinin, uzun vadeli gaz arz kesintisi riskinin yüksek olması durumunda devreye alınması öngörülüyor. Uyarı seviyesi teorik olarak enerji şirketlerinin sanayiye ve hane halkına yüksek fiyatlar vermesini, bu sayede talebin düşmesini hedefliyor.

Ancak bu seviye, gaz piyasasının piyasa dışı önlemler almak zorunda kalmadan, operasyonlarına devam edebilmesini amaçlıyor. Alman hükümetinin, Enerji Güvenliği Yasası'nda bu uyarı kapsamında mümkün olmasına rağmen kamu enerji şirketlerinin artan enerji maliyetlerinin faturalara yansıtılmasına izin vermemesi ise dikkati çekti.

ÜÇ AŞAMALI PLANDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor ve aşamalara göre piyasada alınacak tedbirleri içeriyor.

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Almanya, 30 Mart’ta, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirmişti.

Bir sonraki seviyenin etkinleştirilmesi ise doğal gaz dağıtımında devlet kontrolünü öngörüyor.

Alman hükümetinin bugün aldığı gazda "uyarı" kararının, özellikle Moskova ile Soğuk Savaş'a kadar uzanan güçlü enerji bağları geliştiren Avrupa'nın en büyük ekonomisi için zor günlere işaret edeceği değerlendiriliyor.

ALMANYA EKONOMİK SALDIRI OLARAK GÖRÜYOR

Gazprom, 15 Haziran’da Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattına gaz tedarikinin, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirmişti.

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Söz konusu hatta gaz tedarikinin azalması sonucunda Hollanda, Almanya ve Avusturya, gaz depolama tesislerini doldurma hedefiyle gaz tüketimini azaltmak için kömür santrallerinin yeniden devreye alınacağını açıklamıştı.

Robert Habeck, 21 Haziran’da Rusya’nın teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesinti yapmasını "ekonomik saldırı" olarak değerlendirmişti.

Öte yandan, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı şu anda yüzde 58 seviyesinde bulunurken, Alman hükümeti Kasım 2022 sonuna kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyor.