Almanya Rusya'ya açık açık meydan okudu: Bu zafer gerçekleşmeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz.
"Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız"
Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilkelere bağlı kalmaya ve adil bir barışı müzakere etmeye istekli olmadığını savunarak, "Putin'in emperyalizmi kabul edilmemelidir. Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız. Putin, emperyalist hedeflerine ulaşamadığını ne kadar çabuk anlarsa, savaşı sona erdirme şansı da o kadar artar. İşte bu nedenle Ukrayna'nın sınırlarını savunmasında onun yanındayız." diye konuştu.
"Ukrayna'nın sonu olur"
Çin'in Rusya tutumuna da değinen Scholz, bu ülkeye Rusya'ya silah tedarik etmeme çağrısı yaptı.