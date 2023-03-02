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Dünya

Almanya Rusya'ya açık açık meydan okudu: Bu zafer gerçekleşmeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi. Scholz, "Rusya, hala askeri bir zafere güveniyor. Ancak bu zafer gerçekleşmeyecek. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa, bu barış değil, Ukrayna'nın sonu olur." açıklamasında bulundu.

12:06 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz.

Federal Mecliste konuşan Almanya Başbakanı
Olaf Scholz
, "Rusya, hala askeri bir zafere güveniyor. Ancak bu zafer gerçekleşmeyecek çünkü biz ve ortaklarımız Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

"Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız"

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilkelere bağlı kalmaya ve adil bir barışı müzakere etmeye istekli olmadığını savunarak, "Putin'in emperyalizmi kabul edilmemelidir. Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız. Putin, emperyalist hedeflerine ulaşamadığını ne kadar çabuk anlarsa, savaşı sona erdirme şansı da o kadar artar. İşte bu nedenle Ukrayna'nın sınırlarını savunmasında onun yanındayız." diye konuştu.

"Ukrayna'nın sonu olur"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını önlemek için ülkesinin yaptığı silah sevkiyatlarına yönelik eleştirileri ise reddeden Şansölye Scholz,
"Hem Berlin'de 'bir daha asla savaş' diye bağırıp hem de Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasını talep ederek barış yaratamazsınız."
ifadelerini kullandı.
Scholz,
"Barış sevgisi daha büyük bir komşuya boyun eğmek anlamına gelmez. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa, bu barış değil, Ukrayna'nın sonu olur."
değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Rusya tutumuna da değinen Scholz, bu ülkeye Rusya'ya silah tedarik etmeme çağrısı yaptı.



#Almanya Başbakanı Olaf Scholz
#Ukrayna
#Rusya
1 hour ago
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Almanya Rusya'ya açık açık meydan okudu: Bu zafer gerçekleşmeyecek
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