Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

12:5913/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Olayın bir saldırı olma ihtimali araştırılıyor.
Olayın bir saldırı olma ihtimali araştırılıyor.

Almanya’nın Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre, 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Münih polisi, aracın sürücüsünün 24 yaşındaki bir Afgan olduğunu açıkladı.

Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, aracın yayaların arasına daldığı, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 28 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Münih polisi, bir aracın kalabalığa daldığı olayda aracın sürücüsünün 24 yaşındaki bir Afgan olduğunu açıkladı.

Polis ayrıca bölgede çok sayıda acil müdahale ekibinin de hazır olduğunu ifade etti.



#Almanya
#kaza
#son dakika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk sahur ne zaman? Diyanet 2025 Ramazan ayının ilk sahuru tarihi