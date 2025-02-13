Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, aracın yayaların arasına daldığı, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 28 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Münih polisi, bir aracın kalabalığa daldığı olayda aracın sürücüsünün 24 yaşındaki bir Afgan olduğunu açıkladı.

Polis ayrıca bölgede çok sayıda acil müdahale ekibinin de hazır olduğunu ifade etti.







