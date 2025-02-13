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ABD'ye ait savaş uçağı denize çakıldı

ABD'ye ait savaş uçağı denize çakıldı

00:1413/02/2025, Perşembe
IHA
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ABD'de EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. (Foto: Arşiv)
ABD'de EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. (Foto: Arşiv)

ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının son dönemde sık sık düşmesi gündeme gelirken Amerikan donanması bir olayla daha sarsıldı. ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. Yaşanan olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken uçaktaki iki pilotun kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu bildirildi.

ABD'de donanmaya ait savaş uçağı,
San Diego Körfezi
'ne düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Pilotlar suya düştükten bir dakika sonra kurtarıldı

ABD Sahil Güvenliği, pilotların suya düştükten sadece bir dakika sonra kurtarıldığını bildirerek, bir balıkçı teknesinin pilotları sudan çıkararak,
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları
'na ait tekneye taşıdığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.



#ABD
#Savaş uçağı
#San Diego

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