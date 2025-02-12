Lockheed Martin’in F-35 vurgunu: Pentagon’a milyon dolarlık fatura oyunu

F-35 savaş uçaklarının maliyetini şişirdiği iddiasıyla suçlanan Lockheed Martin, Pentagon’a yaklaşık 30 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Bu yolsuzluk, Elon Musk’ın DOGE ile ilgilenmeye başlamasının ardından ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "LMC, F-35 askeri uçaklarının üretiminde, sözleşmelerde hatalı fiyatlandırmaya ilişkin Sahte İddialar Yasası iddialarını çözmek için 29,74 milyon dolar ödemeyi kabul etti." denildi.
Mahkeme belgelerine göre, 2013 ila 2015 yılları arasında LMC, F-35'lerin fiyatlandırılması konusunda Pentagon'la yaptığı müzakerelerde "doğru, eksiksiz ve güncel fiyatlandırma verilerini sağlamayarak" maliyetleri şişirdi.
Anlaşma, Adalet Bakanlığı tarafından Amerikan vergi mükelleflerinin zaferi olarak duyuruldu.
Adalet Bakanlığı'nın Hukuk Bölümü'nden Vekil Yardımcı Başsavcı Brett Shumate, basın bülteninde, "Hükümetle iş yapanlar bunu adil ve dürüst bir şekilde yapmalı. Vergi mükelleflerinin fonlarını bilerek kötüye kullanan müteahhitleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.