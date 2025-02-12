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ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade ediyor

ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade ediyor

04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yazar kimliğiyle tanınan Eylem Tok, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı.
Yazar kimliğiyle tanınan Eylem Tok, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te araçla çarparak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD’den Türkiye'ye iade edilecek. Kararı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı. Tunç, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”


#ABD
#Timur Cihantimur
#Eylem Tok

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