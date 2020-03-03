Dünya Almanyada koronavirüs kitap fuarını da vurdu
AVRUPA

Almanya'da koronavirüs kitap fuarını da vurdu

Almanya'da koronavirüs kitap fuarını da vurdu

Almanya'nın Leipzig ve Hamburg kentinde yapılması planlanan iki fuarın iptal edildiği açıklandı. 12 Mart'ta başlaması planlanan fuarda 51 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer alması bekleniyordu. Almanya'da geçen hafta da dünyanın en önemli turizm fuarı olan ITB, Düsseldorf'taki Pro wein adlı içecek fuarı ile Münih'teki Zanaat Fuarı, salgın yüzünden iptal edilmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'da Leipzig Kitap Fuarı ve Hamburg'da yapılması planlanan İnternorga Endüstriyel Ekipmanları fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Leipzig Kitap Fuarı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, iptal kararını kent yönetimi ve fuar idaresinin ortak aldığı kaydedildi.

  • 12 Mart'ta başlaması planlanan fuarda 51 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer alması bekleniyordu.

Hamburg'da da 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen İnternorga Endüstriyel Ekipmanları fuarı salgın nedeniyle iptal edildi.

Koronavirüs paniği Almanya'da: Marketlerde birbirini ezdiler
OYNAT 01:00
Koronavirüs paniği Almanya'da: Marketlerde birbirini ezdiler
Almanya'da 130 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından ülkede panik başladı. Binlerce Alman, yiyecek içecek depolamak için marketlere akın ediyor.


Almanya'da geçen hafta da dünyanın en önemli turizm fuarı olan ITB, Düsseldorf'taki Pro wein adlı içecek fuarı ile Münih'teki Zanaat Fuarı, salgın yüzünden iptal edilmişti.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsüden bugün yapılan açıklamada, Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının 188 olduğu belirtildi.

Viyana-Yeni Delhi uçağındaki yolcuda virüse rastlandı

Hindistan'da Air India hava yolu şirketi, Twitter'dan, 25 Şubat Viyana-Yeni Delhi uçuşundaki yolculardan birinde Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Açıklamada, yolculardan, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 protokolünün takip edilmesi istendi.

Koronavirüs korkusundan Merkel'in elini sıkmadı
OYNAT
Koronavirüs korkusundan Merkel'in elini sıkmadı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, ülkede hızla yayılan Koronavirüs nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'in elini sıkmadı.


Şili'den Çin'e heyet gidecek

Şili, Kovid-19'un yayılmasını önleme konusunda bilgi almak amacıyla uzmanlardan oluşan heyeti Çin'e göndereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, telefonla görüştüğü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Sağlık Bakanlığının yakında, salgın ile mücadele için ülkenin aldığı önlemleri öğrenmek üzere profesyonellerden oluşan bir heyeti Çin'e göndereceğini söylediği aktarıldı.

Gönderilecek heyette, iki doktor, bir hemşire ve bir istatistik uzmanı bulunuyor. Şili'de şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Koronavirüse karşı "ayakla selamlaşma" önlemi
DÜNYA
Koronavirüse karşı "ayakla selamlaşma" önlemi

Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanılması' önerisi
HAYAT
Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanılması' önerisi

Çin koronavirüs salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek
DÜNYA
Çin koronavirüs salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek
O bayrak 8 saatte indi!

O bayrak 8 saatte indi!

​Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı...
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Atalay Demirci. ​FETÖ'ye üye olmaktan yargılandı.
Dev maçın11leri belli oldu

Dev maçın
11'leri belli oldu

​​Trabzonspor sahasında F.Bahçe'yi konuk ediyor.
FED'in kararı <br>doları vurdu

FED'in kararı
doları vurdu

2008 krizinden bu yana yapılan en büyük indirim.
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

Diğer uçak vurulunca: "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım"
Türk usulü çözüm!

Türk usulü çözüm!

Prof. açıkladı: Koronavirüse karşı kesin faydalanırsınız

Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Türkiye'nin Maldivleri için<br>plan hazır

Türkiye'nin Maldivleri için
plan hazır

​Otoparktan soyunma kabinine kadar tüm detaylar düşünüldü.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...
Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.