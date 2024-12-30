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Almanya'da küçük uçak düştü: Yaralılar var

Almanya'da küçük uçak düştü: Yaralılar var

11:2030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
AA
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Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.
Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde, dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Almanya'da polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş anında düştüğü, sonrasında havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.


Pilotun hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.


Açıklamada, iniş esnasında havanın sisli ve kapalı olduğu, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.



#2 Yaralı
#Almanya
#uçak kazası

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