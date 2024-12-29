Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Aliyev Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı: Tazminat istedi

Aliyev Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı: Tazminat istedi

14:5729/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Aliyev düşen Azerbaycan uçağının Rusya tarafından vurulduğunu doğruladı
Aliyev düşen Azerbaycan uçağının Rusya tarafından vurulduğunu doğruladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rus hava sahasında yerden açılan ateş sonucu ağır hasar gördüğünü ve kontrolünü kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.


Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.



Putin özür dilemişti


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüşerek, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.


38 kişi hayatını kaybetti


25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü.


Düşen uçakta 5'i mürettebat 67 kişi bulunuyordu.


Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



#Azerbaycan
#Rusya
#uçak
#Aliyev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık öğretim lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuç ne zaman açıklanacak?