Aliyev Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı: Tazminat istedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rus hava sahasında yerden açılan ateş sonucu ağır hasar gördüğünü ve kontrolünü kaybettiğini duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.
Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.
Putin özür dilemişti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüşerek, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.
38 kişi hayatını kaybetti
25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü.
Düşen uçakta 5'i mürettebat 67 kişi bulunuyordu.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.