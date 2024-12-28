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Putin'den Aliyev'e özür telefonu

Putin'den Aliyev'e özür telefonu

Semih Kara
15:4528/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Putin, Aliyev'den uçak kazası nedeniyle özür diledi.
Putin, Aliyev'den uçak kazası nedeniyle özür diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesinde, Azerbaycan yolcu uçağının düşürülmesi görüşüldü.


Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağı, Bakü-Grozniy seferi esnasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ortaya çıkmıştı.

"Ukrayna İHA'larını püskürttük"

Putin, görüşmede "Uçak iniş yapmaya çalışırken bölgeye Ukrayna İHA'ları saldırıyordu, Rus hava savunması onları püskürttü" ifadelerini kullandı.



Kazadan dolayı özür diledi

Putin, Rus hava sahasında meydana gelen kazadan dolayı Aliyev'den özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine yürekten başsağlığı diledi.



#Rusya
#Azerbaycan
#Kazakistan
#Vladimir Putin
#İlham Aliyev
#Uçak Kazası

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