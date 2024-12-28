Putin'den Aliyev'e özür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesinde, Azerbaycan yolcu uçağının düşürülmesi görüşüldü.
"Ukrayna İHA'larını püskürttük"
Putin, görüşmede "Uçak iniş yapmaya çalışırken bölgeye Ukrayna İHA'ları saldırıyordu, Rus hava savunması onları püskürttü" ifadelerini kullandı.
Kazadan dolayı özür diledi
Putin, Rus hava sahasında meydana gelen kazadan dolayı Aliyev'den özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine yürekten başsağlığı diledi.