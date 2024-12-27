Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

Önceki gün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının, neden düştüğü açıklığa kavuşuyor. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını kaydetti. Azerbaycan Basın Ajansı APA’da yer alan ön soruşturma verilerine göre, Bakü-Grozni rotasında seyreden AZAL uçağı, Grozni kentine yaklaşırken Rus “Pantsir-S” hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradı. Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı yetkililer de 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin sağ kurtulduğu uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kalarak düştüğü iddialarını teyit etti. Euronews'e konuşan hükümet kaynaklarına göre ise füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçuşun ortasında uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu. Kaynaklar, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’daki Aktau’ya doğru uçmasının emredildiğini söyledi. Verilere göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı. Uçağın varış noktası olan Rusya'nın Grozni kentine yaklaşırken, hayatta kalan yolcular bir patlama sesi duydu ve ardından uçağa şarapnel parçası gibi görünen bir cismin isabet ederek gövdeye zarar verdiği belirtildi.