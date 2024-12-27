Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

Bakü-Grozni seferini yaparken düşen Azerbaycan uçağını Rus “Pantsir-S” hava savunma füzelerinin vurduğu ortaya çıktı. 38 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı olayda Rusya'nın, pilotların acil iniş talebini kabul etmediği ve uçağın Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’a uçmak zorunda kaldığı da belirtiliyor.
Önceki gün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının, neden düştüğü açıklığa kavuşuyor. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını kaydetti. Azerbaycan Basın Ajansı APA’da yer alan ön soruşturma verilerine göre, Bakü-Grozni rotasında seyreden AZAL uçağı, Grozni kentine yaklaşırken Rus “Pantsir-S” hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradı. Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı yetkililer de 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin sağ kurtulduğu uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kalarak düştüğü iddialarını teyit etti. Euronews'e konuşan hükümet kaynaklarına göre ise füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçuşun ortasında uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu. Kaynaklar, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’daki Aktau’ya doğru uçmasının emredildiğini söyledi. Verilere göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı. Uçağın varış noktası olan Rusya'nın Grozni kentine yaklaşırken, hayatta kalan yolcular bir patlama sesi duydu ve ardından uçağa şarapnel parçası gibi görünen bir cismin isabet ederek gövdeye zarar verdiği belirtildi.
AZERBAYCAN YASTA
Kazada yaşamını yitirenler için yas tutuluyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle 1 günlük milli yas ilan etmesi nedeniyle ülkede, kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinde de bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için ülke genelinde yerel saatle 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada trafikteki sürücüler korna çaldı.
KAMERASI KAYITTAYDI
- Faciada havacılık tarihine geçecek bir olay da yaşandı. Uçak düşerken sakince video çekip “Allahu ekber” diyen ve şehadet getiren yolcu Subhonkul Rahimov, uçak yere çakılıp parçalandıktan sonra da kayda devam etti. Uçaktan yaralı çıkan ve yüzünde kan izleri görülen yolcu “Allahu ekber” demeye devam etti.