Bakü’den Grozni’ye gidiyordu: Düşen uçakta 35 kişi öldü 32 kişi kurtuldu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den havalanan, Çeçenistan’ın Grozni kentine doğru seyreden Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. J2-8243 uçuş numaralı jet, Aktau'ya yaklaşık 3 km uzaklıkta acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında motor arızası yaşadığı düşünülen jet, burun aşağı yere doğru yöneldi. Çakılmadan yaklaşık 100 metre önce burnunu düzelten uçak, yere paralel bir şekilde sert iniş yaptı. Uçak düştükten sonra alev aldı ve yoğun siyah dumanlar yükseldi. 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğu uçakta 35 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi mucize eseri sağ kurtuldu. Uçağın düşmesine bir kuş sürüsü ile çarpışmanın neden olduğu iddia ediliyor ancak bu bilgi resmi olarak henüz doğrulanmadı.

İVME KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ivme kaybederek düştüğü ve sonrasında büyük bir patlama yaşandığı görülüyor. Görüntülerde uçağın kuyruk kısmının kısmen bütünlüğünü koruması dikkat çekiyor. Yine görüntülerde yolcuların sağlam kalan gövde bölümünden sendeleyerek çıktıkları görüldü.

YANGIN KISA ZAMANDA SÖNDÜRÜLDÜ

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düşen uçağın olduğu bölgede hızlıca müdahale edildi ve ekipler sevk edildi. Olay yerine 52 personel ve 11 araç gönderildi ve yangın söndürüldü.

ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERDİ İDDİASI

Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi. Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği iddia ediliyor.

YOLCULARIN UYRUKLARI AÇIKLANDI

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Aktau'daki uçak kazasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Hüseynov, yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğu bilgisini verdi.

Aliyev, ölenlerin anısı için bir günlük ulusal yas ilan etti.

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