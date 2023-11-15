Almanya'da öldüren cips yasaklandı

Gençlerin sosyal medyada takipçi kazanmak ve izlenirliklerini artırmak amacıyla meydan okuma için tükettiği dünyanın en acı cipsine Almanya'da ihraç yasağı geldi. Daha önce Bavyera, Baden Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde satışına yasaklama getirilen cips artık ülkeye sokulmayacak.

Dünyanın en acı biberinden yapılan 2.2 milyon scoville değerindeki cips çok sayıda çocuğun hastanelik olmasına, bazı ülkelerde de ölümlere sebebiyet vermişti. Yasaklamadan sonra Tüketici merkezleri, "Gıda güvenli olmalı. Dışarıdan güvenli olup olmadığı görülmüyor" açıklaması yaptı.