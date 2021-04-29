Almanya’da sınır dışı korkusu

Ünlü Alman gazetesi Zeit, Alman hükümetinin, Suriyeli mültecileri ülkelerine sınır dışı etmek için yapılan çalışmaları hızlandırdığını ortaya çıkardı. Gazetenin internet sitesinde yayınlanan 21 Nisan tarihli haberde, Alman hükümetinin Suriyeli mültecileri ülkelerine sınır dışı etmek için çalıştığı ve bu işlemlere suçlularla başlanacağı belirtildi. Yasalara göre, ülkeyi terketmesi gereken binlerce insanın Almanya’da yaşadığı tahmin ediliyor.

DANİMARKA’NIN İZİNDEN GİDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Danimarka hükümeti, “Suriye’nin başkenti Şam’ın artık güvenli bir bölge olduğunu” gerekçe gösterip Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başlamıştı. Berlin’in Kopenhag’ın izinden gideceğine dair söylentilerin gazetelere yansıması, ülkedeki Suriyeli mülteciler arasında büyük gerginliğe yol açtı. Sınır dışı edileceklerin suç işleyenler ve aşırılık yanlıları olacağına vurgu yapılsa da Almanya’daki yasaların pek çok mülteciyi mağdur edeceği belirtiliyor.

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2012’DE DURDURMA KARARI ALINDI

Ekim 2020’de Almanya’nın Dresden şehrinde Suriyeli bir gencin karıştığı bıçaklama olayının arkasından mültecilerin sınır dışı edilmesi konusu gündeme gelmişti. Ülkede 2012 yılından bu yana uygulamada olan bir kural çerçevesinde ülkeye gelen sığınmacıların sınır dışı edilmesi yasak. Ancak saldırının ardından, Alman İçişleri Bakanları Konferansı, 2012’den beri Suriye’ye sınır dışı edilmeyi önleme kararını Aralık 2020’de durdurma kararı aldı.

Diplomatik ilişki yok

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 1 Ocak 2021’den itibaren Suriye’ye sınır dışıların başlayacağını söylemişti. “Ağır suç işleyenler ve anayasayı ayaklar altına alanların” ülkeyi terketmeleri gerektiğini savunan Seehofer, sınır dışıların mümkün göründüğü dosyalar bulunduğunu, sürecin uzun ve zorlu bir yol olduğunu ifade etmişti. Sınır dışı etme sürecini koordine etmek için Şam’daki yetkililerle iletişime geçilmesi gerekiyor. Ancak Almanya’nın oradaki hükümetle arasında herhangi bir diplomatik ilişki yok.

Cenevre’ye aykırı

Zeit’in internet sitesinde, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından eyaletlerin içişleri bakanlıklarına sunulan 37 sayfalık gizli bir rapor da yer aldı. Suriye’ye sınır dışı edilmenin mültecilerle ilgili Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğu sonucuna varılan rapora göre, ülkenin hangi bölgesini kimin kontrol ettiğine bakılmaksızın tüm Suriye’de insan hakları ihlalleri olduğu vurgulandı. İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da Esed rejimi Suriye’de olduğu sürece Suriyelilerin Almanya’dan ülkelerine sınır dışı edilmelerine sonuna kadar karşı olduklarını açıkladı.

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