Dünya Almanyada toptan eşya fiyatlarında 1962den beri en yüksek artış
AVRUPA

Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1962'den beri en yüksek artış

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi, geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 1962'den beri en yüksek artışı kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Almanyada toptan eşya fiyatlarında 1962den beri en yüksek artış
Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1962'den beri en yüksek artış yaşandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, şubatta ocak kıyasla yüzde 1,7, Şubat 2021'e göre de yüzde 16,6 arttı. Böylece toptan eşya fiyat verilerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1962'den beri en yüksek artış kaydedildi.

Destatis açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkisiyle fiyatlardaki artışların, toptan satış fiyatlarının 5 Şubat 2022 itibarıyla toplanması nedeniyle şubat verilerine yansımadığı belirtildi.

Fiyatların artmaya devam edeceği düşünülüyor

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için bir gösterge niteliği taşıyor.

Öte yandan, Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği ise (BGA) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra depoların boş olması ve bazı durumlarda tedarikçilerin artık çalışmaması nedeniyle fiyatların artmaya devam edeceği endişesi taşıdığını belirtti.

Rusya'nın saldırısı petrol ve gıda fiyatlarını artırabilir

Enerji sektöründeki Rusya'ya güçlü bağımlılığa ek olarak, gıda ticaretinin de Avrupa'daki savaştan etkileneceği öngörüsünde bulunan BGA, ürünlerin daha yüksek fiyatlarla ve daha uzun teslimat süreleriyle tedarik edileceğini kaydetti.

Küresel ekonominin Kovid-19 krizinden toparlanmaya başlamasıyla artan talep birçok ürünün fiyatlarını aylardır yukarı yönlü baskılarken, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısının bu toparlanmayı geciktirmesi ve özellikle petrol ve gıda fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması bekleniyor.

Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

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Avrupa'da tarihi enflasyon: Son 25 yılın zirvesini gördü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
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Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,6'ya çıktı.
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Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1 olarak belirlendi.
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Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
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Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.
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Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0,98 ile hizmetler, yüzde 0,77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
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İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..
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Almanya yüzde 5,1
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Fransa yüzde 3,3
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İspanya yüzde 6,2,
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İtalya yüzde 5,1
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Hollanda yüzde 7,6
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Belçika yüzde 8,5
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Polonya yüzde 8,7
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Çekya yüzde 8,8
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Estonya yüzde 11
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Litvanya yüzde 12,3
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Söz konusu enflasyon oranı 2021 yılının ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7, İspanya'da yüzde 0,4, Belçika'da yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
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Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.
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Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.
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Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.
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Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..
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