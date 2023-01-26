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Dünya

Almanya'da trende bıçaklı saldırı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Kiel kentinden Hamburg'a hareket eden bir yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

11:12 . 26/01/2023 Perşembe
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Almanya'da trende bıçaklı saldırı

Almanya'da trende bıçaklı saldırı

Schleswig-Holstein eyaleti İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack, yaptığı açıklamada, Hamburg yakınlarındaki Brokstedt istasyonuna yaklaşan trende yerel saatle 15.00 civarı düzenlenen bıçaklı saldırıda, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.


Polis sözcüsü, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Olayın gerçekleştiği RE7 numaralı trenin seferi iptal edilirken, olay yeri polis tarafından kordon altına alındı.


Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve bir ambulans helikopter gönderildi.


#Almanya
#Tren
#Bıçaklı Saldırı
1 saat önce
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Almanya'da trende bıçaklı saldırı: 2 kişi yaşamını yitirdi
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