Almanya'da trende bıçaklı saldırı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Schleswig-Holstein eyaleti İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack, yaptığı açıklamada, Hamburg yakınlarındaki Brokstedt istasyonuna yaklaşan trende yerel saatle 15.00 civarı düzenlenen bıçaklı saldırıda, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve bir ambulans helikopter gönderildi.