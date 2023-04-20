Almanya'daki 'havalimanı grevi' 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor.

Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı. Sendikanın ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 21 Nisan’da toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.