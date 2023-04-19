Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde greve gidecek

Almanya
Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.
Sendikanın ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 21 Nisan’da toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.
Sendikanın talepleri
EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 avro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti.
EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor.
Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti.
DB ile EVG arasında ücret artışlarına ilişkin görüşmelerin 25 Nisan’da yeniden başlaması planlanıyor.
Öte yandan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ise Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik personelinin 21-22 Nisan’da uyarı grevi yapacağını duyurdu.
Ver.di ve EVG’nin 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti.