Fransa'da emeklilik isyanı büyüyor: 12'nci grev başladı

Fransa’da yapılan Başkanlık seçiminde belirleyici olacak ikinci tura ,sâdece Macron ve Le Pen kaldı. İlk turda verilen oyların dağılımına bakacak olursak, Le Pen’e kayacak garanti desteğin, oyların %7.1’ini alan , Le Pen’den daha aşırı sağ eğilimleri temsil eden Eric Zemmour’un tabanından geleceğini öngörmek hatâlı olmasa gerekir. Diğer taraftan Macron, ideolojik olarak kendisine yakın duran merkez sağ siyâsetçi V.Pécresse’in %4.8’lik , çevreci Jadot’unun %4.6’lık ve nihayet taşra Fransa’sında