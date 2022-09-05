Almanya’dan 65 milyar euroluk yardım paketi

Almanya, başta yükselen enerji fiyatları olmak üzere tüketici ve şirketleri enflasyona karşı korumak için 65 milyar avroluk yeni bir destek paketi açıkladı. Açıklama Rusya’nın Kuzey Akım boru hattından Avrupa’ya gaz akışını kesmesinden kısa bir süre sonra açıklandı. Konuyla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’nın artık enerji alanında güvenilir bir ortak olmadığını ifade etti.

Söz konusu 65 milyar euroluk paket kapsamında yoğun enerji kullanan 9 bin işletmeye 1,7 milyar euroluk enerji yardımında bulunulacak. Enerji şirketlerinin aşırı kazançlarından ek vergi alınacak ve elde edilen ‘çift haneli’ milyar avroluk gelir elektrik faturalarının ödenmesi için destek olarak vatandaşa aktarılacak. Hükümet daha önce çalışanlara 300’er avroluk enerji yardım ödemesi yapmıştı. Son paketle bu yardımın kapsamı genişletilmesi planlanıyor.

Emeklilere 300, öğrencilere ise 200’er avroluk tek seferlik ödemeler yapılacak. Bunun yanında çocuklu ailelere ve yoksullara ödenen destekler de artırılacak. Almanya’nın yeterli enerji stokuna sahip olduğunu vurgulayan Başbakan Scholz, Alman halkına hitaben Liverpool taraftarıyla özdeşleşmiş ‘You’ll never walk alone’ (Asla yalnız yürümeyeceksiniz) sözünü İngilizce olarak söyledi. Ardından yeniden Almanca’ya dönerek “Kimse geride bırakılmayacak” dedi. Ayrıca daha önce üç aylık bir süre için açıklanan 9 avroluk toplu ulaşım bileti uygulamasının da uzatılacağı bildirildi.

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