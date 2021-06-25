Dünya Almanyadan Hamas bayrağı ve sembollerine yasak
AVRUPA

Almanya'dan Hamas bayrağı ve sembollerine yasak

Almanya, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağı ve sembollerine yasak getirdi. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında, ülkede düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde, Hamas bayrağı sıkça kullanılmıştı.

Haber Merkezi AA
Almanyadan Hamas bayrağı ve sembollerine yasak
Hamas bayrağı

Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis gruplarının oylarıyla, Federal Mecliste kabul edilen bir dizi yasa kapsamında Hamas'ın bayrağı ve sembollerinin kullanımı yasaklandı.

AB terör listesinde olması yeterli sayılacak

Ek yapılan söz konusu 86. maddeye göre, bundan böyle bir örgütün bayrağının yasaklanması için o örgütün Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alması yeterli sayılacak.

Özellikle son dönemlerde ülkede düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde, Hamas bayrağı sıkça kullanılmıştı.

Nefret suçlarının cezası sertleştirildi

Kabul edilen bir başka maddeye göre ülkede aşırı sağcılara, Müslümanlara ve Yahudilere, eşcinsellere ve engellilere yönelik ağır hakaretler, daha ağır şekilde cezalandırılacak.

Almanya'da bundan böyle ırkçı, yabancı düşmanı ya da antisemitik bir suç işleyen yabancıların, Alman vatandaşlığına başvuruları kabul edilmeyecek.

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