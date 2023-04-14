Almanya’dan Macron’un Çin çıkışına tepki: Ağır bir bedel ödeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 3 günlük Çin temaslarının ardından dönüşte, “Avrupa’nın, ABD’den stratejik bağımsızlık kazanması” ve “Tayvan itilafına taraf olmaması” gerektiğine yönelik sözleri tartışılmaya devam ediyor. Fransız Cumhurbaşkanı’nın Avrupa ülkelerinin liderleri arasında taraftarları olduğu gibi sert eleştirenler de var. Ancak bunlar arasında Fransa ile birlikte Avrupa’nın iki lokomotif ülkesinden biri olan Almanya’dan beklenmedik bir çıkış geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un partisi SPD’den Alman Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael Roth, The Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, Macron’un ABD’yi hedef alan sözleri nedeniyle “Ağır bedel ödeyeceğini” öne sürdü. Macron’un ifadelerine katılmadığını ifade eden Roth, Fransız Cumhurbaşkanı’nın ABD’ye yönelik suçlamalarının tamamen mesnetsiz olduğunu kaydetti.

Macron’un Çin ile ABD arasında denge kurmaya yönelik sözlerini hedef alan Alman siyasetçi, “bu çok rahatsız edici. Macron bunun için ağır bedel ödeyecek. Açıklamalarıyla, tam da birlik ve takım ruhuna ihtiyaç duyulan bir dönemde, Avrupa’yı bölmekle tehdit ediyor. Ve elbette bu uluslararası ortaklarımı rahatsız ediyor” sözleriyle isim vermeden Washington’ın da Macron’un sözlerinden memnun olmadığını belirtti. Macron’ın kullandığı sözlerle birleşik bir Avrupa’nın temellerini sarstığını iddia eden Michael Roth, özellikle orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden büyük tepki olduğunu belirtti. Söz konusu ülkelerin güvenliklerinin sağlanması konusunda Almanya ve Fransa’dan çok ABD’ye güvendiğini dile getiren siyasetçi, Macron’un retoriği tüm bu ülkeleri siyaseten Avrupa Birliği’nden uzaklaştırdığını savundu. Roth röportajda, Macron’un açıklamasının, anti-Amerikancılığa oynayanların değirmenine de su taşıdığını belirtti. Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Boris