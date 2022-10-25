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AVRUPA

Almanya'nın aklı hâlâ Rus gazında

Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası Rusya’ya yaptırımlar uygulayan Almanya, karşılık olarak Rusya’nın gazı kesmesiyle kış öncesi büyük bir krizi kucağında buldu. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nden (CDU) Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Savaşın ardından Rus doğal gaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyanın aklı hâlâ Rus gazında
​Almanya'nın aklı hâlâ Rus gazında.

Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası Rusya’ya yaptırımlar uygulayan Almanya, karşılık olarak Rusya’nın gazı kesmesiyle kış öncesi büyük bir krizi kucağında buldu. Alternatif arayışlarında da istediği sonucu elde edemeyen Almanya’nın Saksonya eyaletinden “geri adım” olarak nitelendirilen ilginç bir çıkış geldi. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nden (CDU) Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Savaşın ardından Rus doğal gaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Kretschmer “Savaş bittiğinde Rusya’dan gelen gazı kullanmalıyız” dedi.

Michael Kretschmer
Michael Kretschmer

KUZEY AKIM ONARILMALI

Kretschmer’ın sözleri Rusya’ya çağrı ve Almanya’nın Rusya politikasında ‘U’ dönüşü olarak yorumlandı. Hasar gören Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının onarılmasını bekleyip beklemediği sorusuna ise Alman siyasetçi, “‘Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak” sözleri ile karşılık verdi. Savaşın nasıl sona ereceğiyle iligli ise Kretschmer, “Şimdi AB, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya’nın ortak diplomatik çabalarına ihtiyaç var” dedi. Geçtiğimiz günlerde “Almanya için Alternatif Partisi’nden” de (AfD) benzer bir açıklama gelmişti. AfD’nin eş başkanlarından Tino Chrupalla, Almanya’nın eninde sonunda Rus doğal gazını almak zorunda kalacağını ve muhtemelen gazı Türkiye üzerinden alacaklarını söylemişti.

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