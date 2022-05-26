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Almanya’nın gazda B planı kömür

Rusya’nın Almanya’ya doğal gaz tedarikini kesmesi halinde, Berlin’in kömür santrallerini yeniden açmayı planladığı bildirildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Almanya’nın gazda B planı kömür
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Rusya’nın Almanya’ya doğal gaz tedarikini kesmesi halinde, Berlin’in kömür santrallerini yeniden açmayı planladığı bildirildi. Bloomberg’ün haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz kıtlığı durumunda federal hükümetin kömürle ve petrolle çalışan tesisleri geri getirmesine izin veren bir ‘acil durum kararnamesi’ yayınlamaya hazırlanıyor.

Ajans, kararname taslağında, “Kömür yakıtlı ek elektrik üretimi talebi, yalnızca bir gaz sıkıntısı olduğunda ya da gaz sıkıntısı tehdidi olduğunda ve elektrik üretiminde gaz tüketiminin azaltılması gerektiğinde ortaya çıkıyor” ifadelerinin yer aldığını kaydetti. Yakın zamanda açıklanması beklenen planın, Rusya’dan gelen arzın durdurulması halinde, olası doğal gaz kıtlığı risklerini azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

Acil durum kararnamesi, Berlin’in altı aya kadar parlamentonun onayı olmadan kömür tesislerini faaliyete geçirmesine izin verecek. Almanya’da geçen yıl eylül ayında yapılan federal seçimlerin ardından koalisyon hükümeti kurmak üzere müzakere masasına oturan SPD, Yeşiller ve FDP partileri, ülkenin 2030 yılında kömürden tamamen çıkışı konusunda uzlaşmıştı.

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