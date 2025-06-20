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Almanya'nın nüfusu 83,6 milyon oldu

Almanya'nın nüfusu 83,6 milyon oldu

16:3320/06/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Avrupa'nın en büyük ülkesinin nüfusunun 2024'te bir önceki yıla göre 121 bin kişi artarak 83,6 milyon olduğu bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2024 verilerini açıkladı.


Buna göre, ülkenin 2024'teki nüfusu 121 bin artarak 83,6 milyona ulaştı.


Nüfus artışı düşüyor


Böylece nüfus artışı, geçen yıl 338 bin kişi olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla daha düşük oldu


Destatis açıklamasında, nüfusta geçen yıl yaşanan artışın, Almanya'ya taşınan yabancılardan kaynaklandığı belirtildi.


Almanya’da yabancı nüfus geçen yıl 283 bin artarak 12,4 milyona ulaşırken, Alman nüfusu 162 bin azalarak 71,2 milyona geriledi.


Türkler 1 milyon 403 bin ile en büyük yabancı grubu oluştururken, bunu 1 milyon 85 bin ile Ukraynalılar, 889 bin ile Suriyeliler ve 771 bin ile Romanyalılar izledi.




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