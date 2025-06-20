Almanya'nın nüfusu 83,6 milyon oldu

Böylece nüfus artışı, geçen yıl 338 bin kişi olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla daha düşük oldu

Türkler 1 milyon 403 bin ile en büyük yabancı grubu oluştururken, bunu 1 milyon 85 bin ile Ukraynalılar, 889 bin ile Suriyeliler ve 771 bin ile Romanyalılar izledi.