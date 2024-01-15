Almanya’ya ‘ahlak’ dersi

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımını ilk günden beri destekleyen Almanya’ya, Berlin hükümetinin soykırımına uğrayan Güney Afrika ülkelerinden Namibya’dan sert tepki geldi. Almanya’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda işgalci İsrail’i savunmasını eleştiren Namibya, “Almanya’nın, ahlaki olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’ne bağlılığını ifade edemeyeceği” açıklamasında bulundu.

Sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Namibya halklarına karşı soykırım gerçekleştirilmişti.

20. yüzyılın ilk soykırımı

Namibya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın 20. yüzyılın ilk soykırımını Namibya topraklarında yaptığı, halen bu suçun sorumluluğunu tam olarak üstlenmediği belirtildi.

“Namibya, Almanya’nın ırkçı İsrail devletinin Gazze’deki masum sivillere yönelik soykırım niyetini desteklemesini reddediyor” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Hage Geingob’un Almanya’nın İsrail’e karşı açılan soykırım davasını reddetmesinden ötürü derin bir endişe duyduğu, Alman hükümetinin İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımcı eylemlerini savunduğu kaydedildi.

‘Kararını gözden geçir’ çağrısı

“Almanya, ahlaki olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’ne bağlılığını ifade edemez” ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de işlediği suçların soykırıma eş olduğu ve savaş suçlarının uluslararası insan hakları örgütleri tarafından da ortaya konduğu vurgulandı. Açıklamada, Geingob’un, 31 Aralık 2023’te yaptığı çağrı yinelenerek, şunlar kaydedildi: “Barışsever hiçbir insan, Gazze’de Filistinlilere karşı yürütülen katliamı görmezden gelemez. Bu bağlamda Geingob, Alman hükümetine, Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail’in soykırım eylemlerini savunmak ve desteklemek üzere üçüncü taraf olarak müdahil olma yönündeki zamansız kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulunuyor.” Almanya, cumartesi günü Uluslararası Adalet Divanının çalışmalarını desteklediğini ve ana davada üçüncü taraf olarak İsrail lehine müdahil olma niyeti taşıdığını açıklamıştı.

Yüzde 70’ini katletmişti

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi. Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti. Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70’ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50’sini yitirdi. Almanya, 2021’de Namibya’da işlenen suçları soykırım olarak kabul etse de tazminat ödemeyi kabul etmedi.

Çifte vatandaşlığa ‘İsrail’i tanıma şartı’

Terör devletinin en büyük destekçilerinden Almanya’da, meclise tekrar getirilen çifte vatandaşlık yasasının maddelerinden birinin “İsrail’i tanıma şartı” olduğu ortaya çıktı. Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller’den oluşan üçlü koalisyonun anlaşmasıyla meclise getirilen tasarıya göre “Yahudi karşıtı” olduğu belirlenen kişilere vatandaşlık verilmeyecek. Almanya'nın doğusunda bulunan Saksonya-Anhalt eyaletinde, daha önce Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunanların “İsrail'in devlet olarak var olma hakkını kabullendiğini” beyan etmesi zorunluluğu getirilmişti.

“Soykırımı durdurun” demek anti-semitikmiş!

Almanya'da bir üniversitede "Gazze'de soykırımı durdurun" grafitisinin üzeri "antisemitik" bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. Olayın yaşandığı Trier Üniversitesi, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisini savunma amacıyla yaptığı eylemlerin soykırım olarak tanımlanmasının, İsrail'i şeytanlaştırma girişimi ve böylelikle İsrail bağlantılı antisemitizm olarak yorumlanmaktan başka şekilde açıklanamayacağı" savunuldu.







