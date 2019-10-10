Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Planlanan şekilde devam ediyor

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2019

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Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2019

Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandoların, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiğini belirten Oktay, başarıyla sürdürülen operasyonda önceliğin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu ifade etti.

Amaç terör bataklığını kurutmak

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2019

Fuat Oktay paylaşımında operasyonun BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Oktay Türkiye'nin amacının sınırlarını tehdit eden terör bataklığını kurutmak olduğunu ifade etti.

Uluslararası kamuoyundan talep

Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2019

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uluslararası kamuoyundan da terörle mücadele konusunda destek beklediğini ifade etti.

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