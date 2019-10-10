Dünya Amaç terör bataklığını kurutmak
BARIŞ PINARI HAREKATI

Amaç terör bataklığını kurutmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı Twitter'dan Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay operasyonda önceliğin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Planlanan şekilde devam ediyor

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Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandoların, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiğini belirten Oktay, başarıyla sürdürülen operasyonda önceliğin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu ifade etti.

Amaç terör bataklığını kurutmak

Fuat Oktay paylaşımında operasyonun BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Oktay Türkiye'nin amacının sınırlarını tehdit eden terör bataklığını kurutmak olduğunu ifade etti.

Uluslararası kamuoyundan talep

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uluslararası kamuoyundan da terörle mücadele konusunda destek beklediğini ifade etti.

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