Dünya Amazon şirketine tepkiler çığ gibi büyüyor 6 çalışanı hayatını kaybetti
AMERİKA

Amazon şirketine tepkiler çığ gibi büyüyor: 6 çalışanı hayatını kaybetti

Amazon şirketi, kasırga nedeniyle çöken depoda hayatını kaybeden 6 çalışanı için eleştiri yağmuruna tutuldu. Olumsuz hava koşullarının göz önünde bulundurulmaması tepkilere yol açtı.

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Haber Merkezi AA
Amazon şirketine tepkiler çığ gibi büyüyor
Amazon şirketine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Çok uluslu Amerikan şirketi Amazon'un, ABD'nin Illınois eyaletindeki deposunun kasırgada yıkılması ve 6 çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından, güvenlik ve sağlık politikaları konusunda ciddi eleştiri aldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, söz konusu olayla ilgili ciddi sorular yöneltilen şirketin genel güvenlik ve sağlık politikaları, eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.

Hayatlarını önemsemediler

Kasırganın vurduğu depoda yaşamını yitiren çalışanlardan birinin kız kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatları, üretkenlikten daha çok önemseselerdi bu asla olmazdı." ifadesini kullandı.

Amazon şirketinin deposunun çatısı, 10 Aralık'ta kasırga nedeniyle çökmüş ve 6 çalışanı hayatını kaybetmişti.

  1. Amazon sözcüsü Kelly Nantel, yaptığı açıklamada, şirketin ölümlerden "derin üzüntü duyduğunu" bildirmişti.

Olayın ardından, söz konusu depoda sığınak olup olmadığı, varsa kasırga anında işçilere sığınağa gitmeleri talimatı verilip verilmediği tartışılıyor.

Hava koşullarına rağmen çalıştılar

Ayrıca şiddetli hava uyarıları göz önüne alındığında o akşam çalışmaya devam edilmesi de eleştirilere neden oldu.

Öte yandan Amazon'dan yapılan açıklamada, çok sayıda çalışan ve ortağın barınma alanlarına ulaşmasını sağlamak için "inanılmaz hızlı" çalışıldığı belirtildi.

ABD'nin 6 eyaletini 10 Aralık Cuma akşamı vuran şiddetli kasırgalar, yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olurken 322 kilometrelik alanda bulunan ev ve iş yerlerini tahrip etmişti.

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