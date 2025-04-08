Ambulans helikopter denize çakıldı

Japonya’da içinde altı kişi bulunan bir ambulans helikopterin denize düşmesi sonucu üç kişi yaşamını yitirdi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin paylaştığı bilgiye göre, Nagazaki eyaletine bağlı Tsushima adasından Fukuoka eyaletindeki bir hastaneye giden ambulans helikopterle kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra irtibat kesildi. Yapılan ihbar üzerine seyir güzergahında arama çalışması başlatılırken, helikopter deniz yüzeyinde ters dönmüş olarak bulundu. Helikopterdeki altı kişiden üçünün olay yerinden sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. 86 yaşındaki kadın hasta, kendisine eşlik eden 68 yaşındaki oğlu ve 34 yaşındaki erkek bir doktorun ise öldüğü bilgisi verildi.