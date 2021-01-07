Amerika'da neler oluyor?

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi. Göstericilerden bir grup, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Kongre üyeleri binadan çıkarıldı

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kongre üyeleri, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Trump destekçilerinin kongre binasına girmesi üzerine olayların şiddetlenmesiyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

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Ek güvenlik güçleri gönderildi

Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Trump'tan "itidal" çağrısı

ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok" ifadelerini kullandı.

Kongre binasında kan döküldü

ABD Kongresinde, Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin, eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt olduğu belirtildi.

Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimi

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

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Ulusal Muhafızlara 'müdahale edin' talimatı

Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Biden: Yaşananlar kalkışmadır

Kongre binasının basılması üzerine açıklama yapan seçilmiş Başkan Joe Biden, "Yapılanlar bir protesto değil kalkışmadır" dedi. Biden, "Trump’a çağrı yapıyorum; yeminini tut, anayasayı savun" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

Trump: Evinize dönün

İlerleyen saatlerde görüntülü mesaj yayımlayan kendisini destekleyen göstericilere "eve dönün" çağrısı yaptı. Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin" dedi.

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DÜNYA ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin

Kongre binası yakınında patlayıcı bulundu

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DÜNYA ABD’de bomba alarmı: Kongre binası yakınında iki adet bulundu

Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler" açıklaması yaptı.

Kongre binasında güvenlik sağlandı

Polis, olayların başlamasından 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAF 22 ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece! ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.



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Oturum yeniden başladı

Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kalınan Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum, kontrolün sağlanmasının ardından devam etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün ABD demokrasisine yapılan "utanç verici saldırının" Kongreyi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtti. Senato Başkanı sıfatıyla Kongre oturumuna başkanlık eden ve olayların ardından güvenli bir yere götürülen Mike Pence de senatoya geri döndü.

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FOTOĞRAF 16 Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi. Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı. Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi. Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi. Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi. Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi. Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi. Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı. ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.

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OYNAT 00:23 Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

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