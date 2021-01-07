Amerika'da neler oluyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocular, polis barikatını aşarak, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasına girdi. Binanın güvenliği saatler sonra sağlandı. Olayların başından itibaren yaşananları haberimizde derledik.
Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi. Göstericilerden bir grup, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Kongre üyeleri binadan çıkarıldı
Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kongre üyeleri, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Trump destekçilerinin kongre binasına girmesi üzerine olayların şiddetlenmesiyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.
REKLAM
Ek güvenlik güçleri gönderildi
Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Trump'tan "itidal" çağrısı
ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok" ifadelerini kullandı.
Kongre binasında kan döküldü
ABD Kongresinde, Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin, eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt olduğu belirtildi.
Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimi
Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
REKLAM
Ulusal Muhafızlara 'müdahale edin' talimatı
Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar" ifadelerini kullandı.
Biden: Yaşananlar kalkışmadır
Kongre binasının basılması üzerine açıklama yapan seçilmiş Başkan Joe Biden, "Yapılanlar bir protesto değil kalkışmadır" dedi. Biden, "Trump’a çağrı yapıyorum; yeminini tut, anayasayı savun" ifadelerini kullandı.
Trump: Evinize dönün
İlerleyen saatlerde görüntülü mesaj yayımlayan kendisini destekleyen göstericilere "eve dönün" çağrısı yaptı. Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin" dedi.
REKLAM
Kongre binası yakınında patlayıcı bulundu
ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ulusal Muhafızlar görevlendirildi
ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler" açıklaması yaptı.
Kongre binasında güvenlik sağlandı
Polis, olayların başlamasından 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.
Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kalınan Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum, kontrolün sağlanmasının ardından devam etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün ABD demokrasisine yapılan "utanç verici saldırının" Kongreyi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtti. Senato Başkanı sıfatıyla Kongre oturumuna başkanlık eden ve olayların ardından güvenli bir yere götürülen Mike Pence de senatoya geri döndü.