Dünya Amerikan basını bu cinayet itirafını konuşuyor
AMERİKA

Amerikan basını bu cinayet itirafını konuşuyor

ABD'de kocasını öldürmekle suçlanan 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy'nin, suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

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Amerikan basını bu cinayet itirafını konuşuyor
'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy.

Amerikan basını "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy'nin, suçunu itiraf ettiğini konuşuyor.

  • New York Post'un haberine göre, Oregon eyaletine bağlı Multnomah bölgesindeki savcı Shawn Overstreet, 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'nin, 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i öldürmekle suçlandığını söyledi.

İddiaya göre, yazar, silahla önce sırtından vurduğu kocasına, yerdeyken de ateş etti.

Savcı Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.

Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi" diye konuştu.

Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı.

Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin "çok garipleştiğini" kaydetti.

Yazarın avukatları, iddiaları reddederek Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir kahve dükkanında olduğunu belirtti.

Avukatlar, aralarının iyi olduğunu göstermek amacıyla mahkemeye eşler arasındaki mesajları sundu.

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