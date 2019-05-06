Amerikan postalına ezdirecek

30 Nisan salı günü Venezuela’da başarısız bir darbe girişiminde bulunan Juan Guaido, ABD merkezli Washington Post gazetesine verdiği röportajda, ABD’nin ülkesine askeri müdahalesine “yeşil ışık” yaktı. Gazeteye, başarısız darbe girişimine bazı hesap hatalarının sebep olduğunu savunan ABD destekli darbeci Guaido, “Belki daha fazla askere ihtiyacımız vardı ve belki daha fazla üst düzey yetkilinin desteği gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Guaido, Venezuela’nın meşru lideri Nicolas Maduro’yu hedef alacak yeni operasyonun ise, darbecilerin elinde bulunan Ulusal Meclis’in ABD askeri müdahalesine onay veren bir karar çıkartmasıyla gerçekleşeceğinin işaretini verdi. Maduro yönetimi, Ulusal Meclisi feshederek “Kurucu Meclis” kurulduğunu ilan etmişti.

Juan Guaido

KORSAN MECLİSLE İŞGALE ONAY

Washington Post muhabiri Anthony Faiola’nın, “Eğer ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un kendisini arayıp, ABD’nin askeri müdahalesini teklif etmesi halinde nasıl cevap vereceği” sorusuna, Guadio, ”Kıymetli arkadaşım Büyükelçi John Bolton, haklı davamıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Öneriniz için teşekkür ederim, inceleyecek ve Meclis’te krizi çözme çabalarında bunu ele alacağız. Eğer gerekliyse bakarsınız kabul ederiz” cevabını vererek, ABD müdahalesine adeta yeşil ışık yaktı.

İŞGALCİYLE İŞBİRLİĞİ

Guaido, ABD işgal girişimini perdelemek amacıyla bazı Venezuelalı muhalif askerlerin de girişime katılmasının planlandığını da, “ABD askeri desteği mutlaka Maduro’ya karşı çıkan askerlerin katılımıyla yapılmalı” açıklamasıyla gösterdi. Plana göre, ABD askeri müdahalesinin önünü açacak ikinci aşama ise Venezuela ordusundan ayrılarak darbecilere katılan askerlerin, işgalci güç ile iş birliği yapması olacak. Guaido röportajda, ABD’de Venezuela’yı hedef alan ve askeri müdahale iması taşıyan, “tüm seçenekler masada” açıklamalarını da “muhteşem haber” olarak niteledi.

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KAÇAK ASKERLER KOLOMBİYA SINIRINDA

İngiliz The Guardian gazetesi de, geçen Cuma yayınladığı haberinde, Venezuela ordusundan kaçarak Kolombiya’ya sığınan askerlerin, 30 Nisan darbe girişimi sırasında, Kolombiya’dan Venezuela’ya girmek için emir beklediklerini yazmıştı. Gazete darbe girişiminin bastırılmasıyla, Venezuelalı kaçak askerlerin giriş planının iptal edildiğini belirtmişti. Haber, ABD’nin Venezuela’ya olası askeri müdahalesinde, “Kaçak askerler mi işgali perdeleme vazifesi görecek” sorusuna sebep oldu?

Orduya “Hazır ol” emri

Venezuela’ya yönelik ABD işgal planı her geçen gün netleşirken, Venezuela lideri Nicolas Maduro önceki gün askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin potansiyel askeri müdahalesine hazırlıklı olmalarını istedi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte Cojedes eyaletindeki bir askeri üssü ziyaret eden Maduro burada 5 bin askere hitaben bir konuşma yaptı. Maduro “Eğer ABD imparatorluğu bir gün bu topraklara, bu kutsal toprağa dokunmaya cüret edecek olursa ellerinizde silahlarla anavatanı savunmaya hazır olun” dedi. Maduro’nun konuşması televizyonlardan da canlı olarak yayınlandı.

Askeri helikoptere sabotaj mı?



Venezuela’da gerilim devam ederken, başkent Caracas yakınlarında dağlık bir bölgeye askeri bir helikopterin düşmesi şüpheyle karşılandı. General Francisco de Miranda Hava Üssün’den kalkan Cougar tipi helikopterin dağlık alana düşmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 4’ünün asker, 3’ünün sivil olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden askerlerin kimliği açıklanmazken, Başkanlık Muhafız Birliği’nden olduklarının belirtilmesi, sabotaj olasılığını akıllara getirdi. Helikopterin düşüş nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Rio Paktı gündemde

ABD yönetimi, Latin Amerika’da Washington destekli ortak güvenlik şemsiyesi kuran bir askeri anlaşmayı, 1947 tarihli Rio Paktı’nı da Venezuela’ya askeri müdahale gerekçesi olarak kullanmaya hazırlanıyor. John Bolton’un gündeme getirdiği Rio Paktı sözleşmesinin üçüncü maddesi, “taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda bunun tüm üyelere yapılmış kabul edileceğini ve ortak meşru savunmayı” öngörüyor. NATO’nun kuruluşunda da temel alınan Rio Paktı, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin bölgeye müdahalelerinin ana gerekçelerinden birini oluşturuyordu. 2012 yılında Bolivya, Küba, Ekvador, Nikaragua ve Venezuela anlaşmadan çekildiklerini ilan etmişti.