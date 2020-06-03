Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Anonymous adlı Hacker grubu Floydun öldürmesi ile geri döndü
AMERİKA

Anonymous adlı Hacker grubu Floyd'un öldürmesi ile geri döndü

ABD’nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarına Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da katıldı. Anoynmous’un Minneapolis Polis Teşkilatı’na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı. uzun zamandır sessizliğini koruyan ve ABD'deki son olaylarla sesini yeniden dünyaya duyuran grubun, siber saldırılarda, 'hacking' yaparak eylemler gerçekleştirdiği için "hacktivist" olarak tanımlanan grubun bilinen bir lideri ya da yüzü yok. Çok kalabalık bir grup olduğu gerekçesiyle kendilerine "lejyon" diyorlar.

Haber Merkezi DHA
Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere siber saldırı düzenliyor.
Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere siber saldırı düzenliyor.

Anonymous adlı, maskeli hacker'ların oluşturduğu grup, protestolar sırasında küllerinden doğarak yeniden harekete geçti.

ABD’nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarına Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da katıldı. Anoynmous’un Minneapolis Polis Teşkilatı’na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.
ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar yeni bir boyut kazandı. Söz konusu protestolar ülke çapında yayılırken; Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da protestolara katıldı. Anoynmous’un Minneapolis Polis Teşkilatı’na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.


28 Mayıs'ta video yayınladılar

Sosyal medyada Anonymous ile bağlantılı olduğu belirtilen bir grupta, sesi değiştirilmiş ve Guy Fawkes maskesi takmış bir kişinin bulunduğu görüntü yayınlandı.

  • Görüntüdeki kimliği belirsiz kişi şu ifadeleri kullandı: “İnsanları öldüren ve diğer suçlara karışan polisler de tıpkı bizler gibi yargılanmalı. Aksi takdirde, istediklerini yapabilme yetkileri olduğunu sanacaklar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bu teşkilatların yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halka yetti. Geçtiğimiz yılda gerçekleşen olaylar sonucunda, çoğu insan sizin bizi kurtarmak için orada olmadığınızı anlamaya başladı. Aksine bizleri ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edenlere düzeni sağlamak için buradasınız, kontrol edilenleri korumak için değil. Aslında elitlerin küresel baskı sistemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmasınız ve dünya sonunda buna karşı uyanıyor. Bu polisler yargılanmalı, özellikle Chauvin cinayetle suçlanmalıdır. Ne yazık ki sizin yozlaşmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğine inanmıyoruz. Bu nedenle suçlarınızı dünyaya ifşa edeceğiz. Bizi bekleyin.”

Anonymous grubu nedir?

Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu.

Siber saldırılarda, 'hacking' yaparak eylemler gerçekleştirdiği için "hacktivist" olarak tanımlanan grubun bilinen bir lideri ya da yüzü yok. Çok kalabalık bir grup olduğu gerekçesiyle kendilerine "lejyon" diyorlar.

Konsept önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk tarafından da kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyalarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.

4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica ve bazı forum sayfaları gibi pek çok web sitesinin Anonymous ile güçlü bağlantıları bulunmaktadır. 2008 yılındaki tartışmalı, kamuoyunda yankılanan DDoS saldırılarından sonra, grup üyeleriyle bağlantılı olay sayısı artmıştır. CNN, uluslararası arenadaki gücü göz önüne alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.

Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder.

Grup, kullanıcılarının kolektif, kolayca, basit tanımına giremez olduğu gerçeğini vurgulamak eğilimindedir. Bunun yerine sık sık algılanan nitelikleri açıklayan aforizmalar ile tanımlanır.

Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş
DÜNYA
Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş

ABD’de George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü
DÜNYA
ABD’de George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü

ABD’de öfke dinmiyor: Genelkurmay Başkanı sokağa indi
DÜNYA
ABD’de öfke dinmiyor: Genelkurmay Başkanı sokağa indi

ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
DÜNYA
ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
Abone Ol Google News
Provokasyon mevsimi kapanmıştır

Provokasyon mevsimi kapanmıştır

​AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor.
Güngörende korku dolu anlar

Güngören'de korku dolu anlar

5 katlı binanın terasında çökme meydana geldi.
Üç hafta sürecek

Üç hafta sürecek

MEB telafi derslerinin başlama tarihini açıkladı.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
İndirim geliyor

İndirim geliyor

​EPDK Başkanı akaryakıt fiyatları için alınan kararı açıkladı.

Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor

Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellere ilişkin yeni karar.
TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

​OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562 personel ihraç edildi.
Zehir serperken yakalandılar

Zehir serperken yakalandılar

​Bodrum sahillerine 'beyaz kum' diye mermer tozu...
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Göz dolduracak

Göz dolduracak

​Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı.
Türkiye 10 ülke arasına girecek

Türkiye 10 ülke arasına girecek

​Türksat uydularının uzaya gönderileceği tarihler belli oldu.
İki sınır kapısı açılıyor

İki sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarih verip açıkladı.
'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

​Sahile dikilen 17 katlı rezidanslar moloza dönüştü.
ABD'li Müslümanların<br>ve siyahilerin sembolü

ABD'li Müslümanların
ve siyahilerin sembolü

​ABD'li boksör Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.
İsyan ettiren kalabalık

İsyan ettiren kalabalık

​Metrobüsler tıklım tıklım, binmeye korkuyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.