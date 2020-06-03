Anonymous adlı Hacker grubu Floyd'un öldürmesi ile geri döndü

Anonymous adlı, maskeli hacker'ların oluşturduğu grup, protestolar sırasında küllerinden doğarak yeniden harekete geçti.

ABD’nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarına Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da katıldı. Anoynmous’un Minneapolis Polis Teşkilatı’na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar yeni bir boyut kazandı. Söz konusu protestolar ülke çapında yayılırken; Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup da protestolara katıldı. Anoynmous’un Minneapolis Polis Teşkilatı’na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.



28 Mayıs'ta video yayınladılar

Sosyal medyada Anonymous ile bağlantılı olduğu belirtilen bir grupta, sesi değiştirilmiş ve Guy Fawkes maskesi takmış bir kişinin bulunduğu görüntü yayınlandı.

Görüntüdeki kimliği belirsiz kişi şu ifadeleri kullandı: “İnsanları öldüren ve diğer suçlara karışan polisler de tıpkı bizler gibi yargılanmalı. Aksi takdirde, istediklerini yapabilme yetkileri olduğunu sanacaklar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bu teşkilatların yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halka yetti. Geçtiğimiz yılda gerçekleşen olaylar sonucunda, çoğu insan sizin bizi kurtarmak için orada olmadığınızı anlamaya başladı. Aksine bizleri ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edenlere düzeni sağlamak için buradasınız, kontrol edilenleri korumak için değil. Aslında elitlerin küresel baskı sistemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmasınız ve dünya sonunda buna karşı uyanıyor. Bu polisler yargılanmalı, özellikle Chauvin cinayetle suçlanmalıdır. Ne yazık ki sizin yozlaşmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğine inanmıyoruz. Bu nedenle suçlarınızı dünyaya ifşa edeceğiz. Bizi bekleyin.”

Anonymous grubu nedir?

Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu.

Siber saldırılarda, 'hacking' yaparak eylemler gerçekleştirdiği için "hacktivist" olarak tanımlanan grubun bilinen bir lideri ya da yüzü yok. Çok kalabalık bir grup olduğu gerekçesiyle kendilerine "lejyon" diyorlar.

Konsept önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk tarafından da kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyalarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.

4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica ve bazı forum sayfaları gibi pek çok web sitesinin Anonymous ile güçlü bağlantıları bulunmaktadır. 2008 yılındaki tartışmalı, kamuoyunda yankılanan DDoS saldırılarından sonra, grup üyeleriyle bağlantılı olay sayısı artmıştır. CNN, uluslararası arenadaki gücü göz önüne alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.

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Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder.

Grup, kullanıcılarının kolektif, kolayca, basit tanımına giremez olduğu gerçeğini vurgulamak eğilimindedir. Bunun yerine sık sık algılanan nitelikleri açıklayan aforizmalar ile tanımlanır.

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