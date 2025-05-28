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AP’ye bypass Türkiye’ye onay: SAFE kabul edildi

AP’ye bypass Türkiye’ye onay: SAFE kabul edildi

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04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Ortak tedarik anlaşmalarını finanse etmek için hazırlanan tarihi Avrupa Birliği silahlanma kredisi programı, Avrupa Parlamentosu’nu (AP) atlayarak bakanlar tarafından nihai olarak onaylandı.

Genel İşler Konseyi’nin onayı, 150 milyar avroluk ortak kredi programı “Avrupa için Güvenlik Eylemi” (SAFE) İçin tartışmalı onay sürecinin son aşamasını oluşturdu. SAFE programı, mart ayında Komisyon tarafından Avrupa savunma sanayisini canlandırmak ve askeri teçhizat ve mühimmat üretimini artırmak için hazırlanan daha geniş planın finansman kısmı olarak ortaya atılmıştı. Metne göre, savunma projeleri için SAFE programından fon talebinde bulunmak için en az üç ülke bir araya gelmeli. SAFE’ye Türkiye’nin katılımı, Yunanistan tarafından engellenmek isteniyordu. Atina, iş birliklerinin oybirliğiyle kararlaştırılması gerektiğini savunarak AB Antlaşması’nın 212 ve 218. maddelerine atıfta bulunuyordu ancak Konsey’in Hukuk Servisi ve Almanya’nın muhalefeti nedeniyle bu konuya yönetmelikte yer verilmedi. Türk savunma sanayii, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve mühimmatı Avrupa’daki ortaklarına pazarlamayı hedefliyor. Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya gibi önemli AB ülkeleri, Türkiye’nin Avrupa savunma girişimlerine katılımını destekliyor.



#Avrupa Parlamentosu
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