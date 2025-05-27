Trump AB'yi dize getirdi: 'Az önce bilgi aldım' diyerek duyurdu

Trump "Avrupa Birliği'ne uygulanan yüzde 50'lik gümrük vergisi beni son derece memnun etti, özellikle de onlarla müzakerelerimizi yavaş yürüttükleri için. Az önce AB'nin hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bilgisini aldım. Bu olumlu bir gelişme ve umarım onlar da benim Çin'e yaptığım talepte olduğu gibi sonunda Avrupa uluslarını ABD ile ticarete açarlar. Bunu yaparlarsa her ikisi de çok mutlu ve başarılı olacak" dedi.