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Trump AB'yi dize getirdi: 'Az önce bilgi aldım' diyerek duyurdu

Trump AB'yi dize getirdi: 'Az önce bilgi aldım' diyerek duyurdu

17:2427/05/2025, Salı
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne getirdiği ve ertelediği ek gümrük vergisine ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere karşı koz olarak kullandığı ek gümrük vergilerine yönelik olarak ülkeler müzakere yolunu seçiyor.


Trump da bu durumu başarı olarak nitelendiriyor ve ülkesinin kazanç sağladığını savunuyor. Trump son sosyal medya paylaşımında AB'nin toplantı istediğini açıkladı.


Trump "Avrupa Birliği'ne uygulanan yüzde 50'lik gümrük vergisi beni son derece memnun etti, özellikle de onlarla müzakerelerimizi yavaş yürüttükleri için. Az önce AB'nin hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bilgisini aldım. Bu olumlu bir gelişme ve umarım onlar da benim Çin'e yaptığım talepte olduğu gibi sonunda Avrupa uluslarını ABD ile ticarete açarlar. Bunu yaparlarsa her ikisi de çok mutlu ve başarılı olacak" dedi.

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