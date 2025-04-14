Arabistan hep çöl değildi

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, bir zamanlar nehirler ve göllerle kaplı olan Arabistan, 8 milyon yıl boyunca Afrika ile Avrasya arasındaki göçlerin yeşil koridoruydu. Dergide yayımlanan çalışma, günümüzde Saharo-Arabian Çölü olarak bilinen ve Afrika ile Suudi Arabistan arasında uzanan bölgenin her zaman kurak bir alan olmadığını gösterdi. Çalışmaya göre, son 8 milyon yılda bu bölge, nehirler ve göllerle kaplı, hayvanların ve erken dönem insanlarının hareketini ve yerleşimini destekleyen dönemsel yeşil alanlara sahipti.