Dünya Aracın üzerine yıldırım düştü O anlar kamerada
AMERİKA

Aracın üzerine yıldırım düştü: O anlar kamerada

ABD’de park halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, araçta hasar meydana gelmediği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Aracın üzerine yıldırım düştü: O anlar kamerada
Yıldırımın düşme anı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Mooresville kasabasında JR Motorsports’a ait tesisin otoparkında bir pikabın ve girişteki demir kapının üzerine yıldırım düştü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu oluşan kıvılcımlar çevreyi aydınlatırken, farları yanan araçtan dumanlar yükseldiği görüldü.


JR Motorsports tarafından yapılan açıklamada, araçta hasar meydana gelmediği belirtildi.

Doğu Karadeniz’de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı
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Rize ve Artvin illerinin sahil ilçelerinde akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan yıldırımlar gecenin karanlığını aydınlattı.
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Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş’un cep telefonuna yansıdı.
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Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş’un cep telefonuna yansıdı.
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Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş’un cep telefonuna yansıdı.
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Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş’un cep telefonuna yansıdı.
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Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş’un cep telefonuna yansıdı.
Doğu Karadeniz’de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı
Doğru Karadeniz'in Rize ve Artvin illerinde gece boyu yağan yağmurla birlikte çakan yıldırımlar geceyi aydınlattı. Şiddetli yağış sonrası yıldırımların düşme anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
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İstanbulda gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdarda bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesinin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kısıklıda oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
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Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi
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ABDnin Kansas eyaletinde nadir olarak görülen bir olay yaşandı. Ters yıldırım anı saniye saniye kaydedildi.
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Ters yıldırım olayında buluttan yere düşen yıldırımların aksine, yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru yükseldiği görülüyor.
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Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.
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EN ÇILGIN YILDIRIM ÇARPMASIABD’nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen “ters yıldırım” Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi.
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Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı en çılgın yıldırım çarpması olduğunu ifade etti.
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Görüntüler sosyal medyaya yüklendikten kısa süre sonra milyonlarca yorum ve beğeni aldı.
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Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi
ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan kuvvetli fırtınanın yaşandığı esnada çok ilginç anlar yaşandı. Doğada çok nadir olarak görülen "ters yıldırım" olayı kameralara yansıdı. Ters yıldırımı kaydeden Taylor Vonfeldt bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.


Yolcu uçağı tavşana çarptı

Yolcu uçağı tavşana çarptı

Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı.
Gabardan petrol fışkırıyor

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Yeni konut projesi sinyali

​Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız.

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