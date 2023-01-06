Aracın üzerine yıldırım düştü: O anlar kamerada

Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı en çılgın yıldırım çarpması olduğunu ifade etti.

EN ÇILGIN YILDIRIM ÇARPMASIABD’nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen “ters yıldırım” Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi.

Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.

ABDnin Kansas eyaletinde nadir olarak görülen bir olay yaşandı. Ters yıldırım anı saniye saniye kaydedildi.

Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi

ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan kuvvetli fırtınanın yaşandığı esnada çok ilginç anlar yaşandı. Doğada çok nadir olarak görülen "ters yıldırım" olayı kameralara yansıdı. Ters yıldırımı kaydeden Taylor Vonfeldt bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.