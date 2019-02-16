Arakanlı kadınlar zulmü anlattı

Arakan’da doğan ve 2 yaşındayken ailesi ile Tayland’a geçen Yasmin Ullah, “Tayland’da neredeyse kanunsuz bir şekilde kaldık ama biliyorsunuz ki Arakanlılar olarak vatansız olmak zaten bir şekilde kanunsuz olmak demek” ifadelerini kullandı. Tayland’da hep tedirginlik içinde yaşadığına işaret eden Ullah, “Ne zaman bir polis noktasından geçsem korkuya kapılırdım” dedi.
Arakan’da doğan ve 6 aylıkken ailesiyle Bangladeş’e göç eden Razia Sultana ise, Arakanlı Müslümanlar sorununun 1960’lı yıllarda General Ne Win’in Myanmar’da yaptığı darbeye kadar uzandığına işaret etti. Zulme uğrayan Arakanlı Müslüman kadınlar hakkında bir rapor yazan Sultana, “Hiçbir neden yokken bir anda hıçkırıklara boğulan, çığlıklar atan birçok kadın gördüm” dedi.