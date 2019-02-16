Arakanlı kadınlar zulmü anlattı

Yasmin Ullah

Arakan’da doğan ve 2 yaşındayken ailesi ile Tayland’a geçen Yasmin Ullah, “Tayland’da neredeyse kanunsuz bir şekilde kaldık ama biliyorsunuz ki Arakanlılar olarak vatansız olmak zaten bir şekilde kanunsuz olmak demek” ifadelerini kullandı. Tayland’da hep tedirginlik içinde yaşadığına işaret eden Ullah, “Ne zaman bir polis noktasından geçsem korkuya kapılırdım” dedi.