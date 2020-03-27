Arakanlı mülteciler karantinada: Ülkeye giriş çıkışlar kapatıldı

34 KAMPTA UYGULANIYOR

Bangladeş’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yaklaşık 1 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı 34 mülteci kampı karantina altına alındı. Bangladeş Mültecilere Yardım ve Yeniden Yerleştirme Komisyonu Üyesi Muhammed Mahbub Alam Talukder, mültecilere bir sonraki uyarıya kadar barınaklarını terk etmemelerinin tebliğ edildiğini belirtti.

‘KAMPTA DURDURULAMAZ’

Talukder, “Eğer virüs kamplarda yayılmaya başlarsa bunu kontrol etmek çok zor olacaktır. Bu tehlikenin farkında olarak tüm mültecilere acil durumlar dışında kamp içinde hareket etmemeleri çağrısında bulunduk” diye konuştu. En çok mültecinin olduğu Cox’s Bazar’daysa kamp yakınlarında Bangladeşli bir kadının koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle panik yaşanıyor.

ÜLKEYE GİRİŞ YOK

Bangladeş ülke çapında da tedbirleri arttırdı. Ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla girişler kapatılırken, yurt içi kara ve demir yolu ulaşımı durduruldu. Tüm eğitim kurumları tatil edildi, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile eczane ve marketler dışındaki tüm ticari işletmeler 10 gün süreyle kapatıldı. 39 Kovid-19 vakasının görüldüğü Bangladeş’te, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.