Dünya Arakanlıların adalet arayışı
ASYA

Arakanlıların adalet arayışı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanların ölümünden sorumlu tutulan askerleri yargılayacağından kuşku duyulduğu belirtildi. 2017 yılında 400 Arakanlı Müslüman’ın öldürülmesinden sorumlu tutulan askerler hakkında dava açılacağı açıklamalarına şüpheyle yaklaşıldığı belirtildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsan Hakları İzleme Örgütü endişeli
İnsan Hakları İzleme Örgütü endişeli

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden, Myanmar ordusunun, iki yıl önce bir köyde 400 Arakanlı Müslüman’ın ölümünden sorumlu tutulan askerleri yargılayacağından kuşku duyulduğu bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde 2017’de 400 Arakanlı Müslüman’ın öldürülmesinden sorumlu tutulan askerler hakkında dava açılacağı açıklamalarına şüpheyle yaklaşıldığı belirtildi. Myanmar ordusundan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar sonucunda Arakan eyaletinin Gu Dar Pyin köyünde askerlerin emirleri düzgün bir şekilde uygulamadığının ortaya çıktığı duyurulmuştu.

5 TOPLU MEZAR

AP haber ajansı, geçen yıl mülteci kamplarında yaşayan Arakan’daki katliamın tanıklarıyla görüşmeler, uydu görüntüleri ve cep telefonuyla çekilmiş videolar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Gu Dar Pyin köyünde daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini açıklamıştı.

BANGLADEŞ’E KAÇTILAR

Arakanlılar etnik temizlik endişesiyle Bangladeş'e gidiyor.

Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017’de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM’ye göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

ETNİK TEMİZLİK ENDİŞESİ

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

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Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor. İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar’a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

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