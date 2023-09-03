Arap aşiretler Rakka ve Haseke'den de teröristleri temizliyor

Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusundaki Arap aşiretler, PKK’ya karşı ayaklandı. Aşiretler, bazı bölgeleri terör örgütü PKK’dan temizlerken 70'ten fazla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda PKK'lı terörist ise esir alındı. Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, aşiretlere destek için Deyrizor'a konvoy gönderdi. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Arap aşiretleri, Deyrizor halkına destek için bölgeye asker ve mühimmat gönderdi. Bazı köylerde çatışmaların şiddetli şekilde devam ettiği öğrenildi. Deyrizor'un doğusundaki Şehil kasabasında PKK'lı teröristlere ait bir araç imha edildi.