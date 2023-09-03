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Arap aşiretler Rakka ve Haseke'den de teröristleri temizliyor

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor şehrinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar büyüyor. Terör örgütüne karşı başlatılan temizlik, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke kırsalına da sıçradı. İki ildeki dört köyün teröristlerden temizlendiği bildirildi.

14:45 . 3/09/2023 Pazar
AA
Suriye'de terör örgütüyle Arap aşiretler arasındaki çatışmalar Rakka ve Haseke kırsallarına sıçradı.

Suriye'de terör örgütüyle Arap aşiretler arasındaki çatışmalar Rakka ve Haseke kırsallarına sıçradı.

Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesindeki Arap aşiretleri PKK/YPG’nin işgalindeki Rakka ile Haseke illerindeki 4 köyü teröristlerden temizledi.

BPH bölgesinde Arap aşiretler, Rakka ile Haseke’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlerin işgalindeki bölgelere sabah erken saatlerde operasyon başlattı.

  • Deyrizor’daki aşiretlere destek vermek isteyen BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırdı.

Söz konusu çatışma bölgelerine Arap aşiretleri takviye konvoyları gönderiyor.

24 köyde terör örgütünün işgaline son verildi

Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG’den arındırmıştı.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.



#Arap aşiretleri
#Deyrizor
#PKK/YPG
#Rakka
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