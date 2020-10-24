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Dünya Arap Idol birincisi Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf İsrail ve BAEnin hedefinde
ASYA

‘Arap Idol’ birincisi Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf İsrail ve BAE’nin hedefinde

Filistinlilere işgale karşı direnme çağrısı yaptığı için Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf’ın Batı Şeria'ya girişi İsrail tarafından yasaklandı. Tel Aviv’in şarkıcıyı hedef almasının ardından BAE merkezli bir şirket de Assaf’ın milyonlarca kez izlenen videosunu YouTube hesabından kaldırdı. Şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için de iki ülke arasında görüşmeler yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf
Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf

Arap Idol isimli müzik ve yetenek yarışmasını kazanarak üne kavuşan Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf, İsrail ve BAE’nin hedefinde. TRT World’ün haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Assaf’ın Batı Şeria'ya girişini yasakladı. Açıklama yapan Likud Partisi ve Knesset üyesi Avi Dichter, İsrail’e karşı direniş çağrısı yaptığı videoları nedeniyle Assaf’la ilgili böyle bir karar aldıklarını söyledi.

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“Engel zulüm politikalarının devamıdır”

Yasak kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Filistinli şarkıcı, “İşgal altındaki Filistin topraklarına, Kudüs'e ve Gazze'ye girmemi engellemek, zulüm politikalarının bir devamıdır ve mensubu olduğum halkımın uğradığı özgürlükleri kısıtlamaktan başka bir şey değildir. Hiçbir şey beni ülkemi sevmekten alıkoyamaz” dedi.

Muhammed Assaf, müzik ve yetenek yarışması 'Arap Idol'da 2013 yılında birinci oldu.

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İsrail’in ardından BAE de harekete geçti

İsrail ile yakın zaman önce normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, Tel Aviv yönetiminin kararının ardından Assaf’a yönelik bir adım attı. BAE merkezli Orta Doğu Yayın Merkezi (MBC), ‘Arab Idol’ YouTube kanalından, Assaf'ın 91 milyon kez izlenen ünlü şarkısı ‘Alli El-Kufieyah’in videosunu kaldırdı. Ayrıca İsrailli yöneticilerin, Filistinli ünlünün konser vermesini engellemek için BAE ile pazarlık yaptığı öne sürüldü.

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Filistin’in topraklarını işgal eden İsrail, sözde ‘sivil hareket yasağı’nı yürürlüğe koyarak giriş çıkışlarda bölgenin kontrolünü sağlamaya çalışıyor.

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