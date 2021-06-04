​Aşiretlerden PKK’ya rest

Esed rejimine ait hava istihbaratı ve Hizbullah üyeleri, Münbiç’e yakın noktalara askeri takviye gönderdi. Bu, Suriye rejiminin şehre tekrar dönme girişimi olarak yorumlandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç kentinde terör örgütü PYD/PKK’nın sivilleri “zorunlu askerlik” adı altında zorla silah altına alma girişimi bölgeyi karıştırdı. Buna karşı çıkan halk protestolar düzenledi. Terör örgütü üyelerinin halka ateş açması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Halk gösterilere ara verdi ve bölgedeki gerginlik sürüyor. İlçedeki aşiret liderleri ve örgüt sorumlularının anlaştığı iddialarına ilişkin görüştüğümüz aşiret mensupları, PYD ile asla anlaşmadıklarını vurguladı.

Hüseyin Faruk El-Maşi

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PYD İLE ASLA GÖRÜŞMEDİK

Münbiç’teki El-Bobana aşiretinin bir üyesi şunları söyledi: “Öncelikle PYD ile bir araya gelen ve aşiret mensubu olduğunu dile getirenler, PYD terör örgütüne bağlılar ve Münbiç’teki aşiretlerin temsilcisi değiller. Söz konusu kişilerin PYD taraftarı oldukları konusunda hemfikir olalım. El-Bobana aşireti adına toplantılara katılan Hüseyin Faruk El-Maşi, PYD’nin sosyal ilişkiler departmanı üyesi. Bu kişinin aşiretimizin temsilcisi olmasını reddettik. PYD köyümüze geldi. Köylüler 2 gün üst üste onları kabul etmedi, görüşmeyi reddettiler. Bu sebeple köylerin girişi ve şehre giden yollarda en az 25 askeri kontrol noktası kurdular.”

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AŞİRETLERİ TEMSİL ETMİYOR

Gazetemize açıklamalarda bulunan El-Bobana aşireti sözcüsü Tamir El-Avvad PYD ile görüşmediklerini vurguladı: “Biz Münbiç halkı ve aşiretlerin onayı olmadan asla onlarla görüşmeyeceğiz. Aşiret üyelerimizin ölümüne sebep olanlardan hesap sorulmasını istiyoruz.” El-Bosultan aşireti de PYD ile asla görüşmediklerini ve temsilci göndermediklerini açıkladı. Münbiç Yerel Başkanı Hüseyin Talip ise aşiret üyelerinin açıklamalarını doğrulayıp katılımcıların Münbiç halkını temsil etmediğini söyledi: “Aşiretler kendi aralarında toplandı. SDG’nin tutumunu görmek için Cumartesiye kadar eylemleri durdurma kararı aldılar.”

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