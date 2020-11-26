Aşırı sağ cinayetleri %700 arttı

Aşırı sağ terör saldırılarının sayısında ise son beş yıllık dönemde yüzde 250’lik artış kaydedildi.

Bir araştırmaya göre dünya genelinde terör olayları gerilerken aşırı sağ terör Batı’da yükselişe geçti. Küresel Terörizm Endeksi’nde Türkiye iki sıra gerileyerek terörden en çok etkilenen 18’inci ülke oldu.

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Aşırı sağ terörde patlama yaşanıyor

Dünyada terör saldırıları ve terör kaynaklı ölümlerin sayısında düşüş kaydedilirken Batı ülkelerinde aşırı sağ terörde patlama yaşanıyor. Londra merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (IEP) açıkladığı 2019 yılı verilerine dayanan son rapora göre Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya’da aşırı sağ terör 89 can alırken aşırı sağ terör kaynaklı ölümler 2014 yılına göre yüzde 709 oranında arttı.

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Aşırı sağ terör saldırılarının sayısında ise son beş yıllık dönemde yüzde 250’lik artış kaydedildi. Raporda Batı toplumlarında kutuplaşmanın artmasıyla siyasi şiddetin kabul görme oranında da yükseliş kaydedildiğine dikkat çekildi. Raporda Batı’da toplumsal ve siyasal istikrarsızlığın da yükselişte olduğuna dikkat çekilerek, şiddet olaylarının yaşandığı gösteri sayısının 2011’de 19 iken 2019’da 70’e yükseldiği belirtildi.