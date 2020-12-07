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Dünya Aşırı sağcı Le Penden darbeci Sisiye övgü Türkiyeye karşı müttefikimiz
AVRUPA

Aşırı sağcı Le Pen'den darbeci Sisi'ye övgü: Türkiye'ye karşı müttefikimiz

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Marine Le Pen darbeci general Sisi'yi Twitter paylaşımında övdü. Mısır'ın bölgenin istikrar kutbu olduğunu iddia eden Le Pen, Libya konusunda, Türkiye'ye karşı Mısır ile Fransa'nın iyi bir müttefik olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Le Pen.
Le Pen.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) ırkçı lideri Marine Le Pen, Twitter'dan paylaştığı mesajda darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'ye övgü yağdırdı.

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TÜRKİYE'YE KARŞI MÜTTEFİKİMİZ

Mısır'ın bölgenin istikrar kutbu olduğunu öne süren Le Pen, Sisi'nin bölgede Müslüman Kardeşler etkisini azalttığını söyledi. Le Pen tweetinde "Mısır özellikle Türkiye'nin provokasyonlarına karşı Fransa için önemli bir müttefik olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Aşırı sağcı Le Pen, İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor. Le Pen, daha önce Fransa'da camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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