Aşırı sağcı Le Pen'den darbeci Sisi'ye övgü: Türkiye'ye karşı müttefikimiz

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) ırkçı lideri Marine Le Pen, Twitter'dan paylaştığı mesajda darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'ye övgü yağdırdı.
TÜRKİYE'YE KARŞI MÜTTEFİKİMİZ
Mısır'ın bölgenin istikrar kutbu olduğunu öne süren Le Pen, Sisi'nin bölgede Müslüman Kardeşler etkisini azalttığını söyledi. Le Pen tweetinde "Mısır özellikle Türkiye'nin provokasyonlarına karşı Fransa için önemli bir müttefik olmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Aşırı sağcı Le Pen, İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor. Le Pen, daha önce Fransa'da camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu.