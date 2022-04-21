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Dünya Assange ABDye iade ediliyor
AVRUPA

Assange ABD’ye iade ediliyor

İngiltere’de mahkeme, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye teslim edilmesine karar verdi. ABD’de casuslukla suçlanan Assange hakkındaki son kararı İçişleri Bakanlığı verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Assange ABD’ye iade ediliyor
Julian Assange

İngiltere’de başkent Londra’da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine karar verdi. Karar sonrası konuşan WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, hükmün ölüm cezasına eş olduğunu belirterek, “Şimdi Julian’ın hayatı Priti Patel ve Başbakan Boris Johnson’ın ellerinde” dedi. Mahkemenin iadeye hükmetmesiyle dosya, siyasi karar için İçişleri Bakanı Patel’e gidecek. Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan’da işlediği savaş suçlarını gösteren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange’ın, ABD’de 175 yıl hapisle yargılanması bekleniyor.

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