Assange ABD’ye iade ediliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs davası bitmez

Erdoğan, İsrail ile ilişkilerin Kudüs ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara ve işgallere göz yumulacağı anlamına gelmediğini kaydetti. Erdoğan, “İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır” diye konuştu.