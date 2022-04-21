Assange ABD’ye iade ediliyor

İngiltere’de başkent Londra’da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine karar verdi. Karar sonrası konuşan WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, hükmün ölüm cezasına eş olduğunu belirterek, “Şimdi Julian’ın hayatı Priti Patel ve Başbakan Boris Johnson’ın ellerinde” dedi. Mahkemenin iadeye hükmetmesiyle dosya, siyasi karar için İçişleri Bakanı Patel’e gidecek. Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan’da işlediği savaş suçlarını gösteren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange’ın, ABD’de 175 yıl hapisle yargılanması bekleniyor.