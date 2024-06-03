Ateşkes yok katliam var

İşgalci İsrail ordusu, ABD Başkanı Joe Biden'ın cuma gecesi "İsrail tarafından sunuldu" diyerek yeni bir ateşkes teklifi ilan etmesine rağmen Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Gazze'nin çeşitli noktalarına yönelik saldırılarını dün gece boyunca sürdüren İsrail ordusu yine onlarca Filistinliyi öldürdü. İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ı yok edene kadar savaşa devam" derken, son dönemde Gazze'deki durum konusunda anlaşma yaşadığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'a alternatif arayışında. Biden, cuma günü açıkladığı teklifin İsrail tarafından sunulduğunu ve kabul gördüğünü ilan etmişti. Teklif, üç aşamalı bir plandan oluşurken birinci aşamada İsrail ordusunun sivil bölgelerden çekilmesi ve esir takası yapılması yer almıştı. Daha sonraki aşamada ise Gazze'de kalıcı bir ateşkes ön görülmüştü

MUĞLAK VE ANLAŞILMAZ İDDİASI

İsrail Yayın Kurulu (KAN) İsrail tarafının esir takasını kabul ettiğini belirtirken Netanyahu, yaptığı açıklamalarla teklifi reddettiğini bildirdi. Konuya ilişkin The Sunday Times'a açıklamalarda bulunan Netanyahu'nun Baş Müsteşarı Ophir Falk da, teklifin muğlak ve anlaşılmaz olduğunu belirterek, "Esir takasını kabul ediyoruz ama kalıcı bir ateşkes daha önce belirttiğimiz gibi Hamas'ı yok etmeden mümkün değil" dedi.

BEN-GVİR VE SMOTRİCH'TEN TEHDİT

Ateşkese ilişkin teklif, açıklandığı ilk andan itibaren İsrail iç kamuoyunda memnuniyetle karşılanmasına rağmen Netanyahu'nun bu tavrının ardında koalisyondaki aşırı sağcı ortakları Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazalel Smotrich'in durduğu belirtiliyor. İki Bakan, yayınladıkları açıklamalarda ateşkese kesinlikle karşı olduklarını ve Hamas yok edilene kadar saldırıların durmasını istediklerini belirtirken, Netanyahu'yu ateşkesi kabul etmesi halinde hükümeti dağıtmakla tehdit etti.

GALLANT YERİNE LİEBERMANN MI?

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce Gazze'de süresi belirsiz bir saldırıya karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant yerine de alternatif bir isim bakıyor. İsrail medyasında çıkan haberlere göre Netanyahu'nun bir başka aşırı sağcı, Evimiz İsrail partisi lideri Avigdor Liebermann'a Savunma Bakanlığı teklifi götürdüğü belirtildi. Mevcut savunma bakanı Gallant, hem Ben-Gvir hem de Smotrich tarafından hedef alınmıştı.

LAPİD'DEN DOKUNULMAZLIK TEKLİFİ

Aşırı sağcıların etkisini kırmak isteyen İsrail muhalefeti lideri Yair Lapid de, ateşkesin kabul etmesi için gerekirse Netanyahu'ya siyasi dokunulmazlık sağlanmasına destek olabileceği mesajını verdi. Tel-Aviv'de ise önceki gece binlerce İsrailli Gazze'de ateşkes ve Netanyahu'nun istifası için yine gösteri düzenledi. Gösterilerde "Biden onları Netanyahu'dan kurtar" pankartları da taşındı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İşgalci güç ateşkes konusunda ayak sürürken, katliamlara da hız kesmeden devam ediyor. Gazze'nin güneyindeki Refah'ın yanı sıra kuzeydeki Cibaliye Kampı ve Beyt Hanun beldesine 7 Mayıs'ta eş zamanlı askeri harekat başlatan işgal ordusu, önceki gün Cibaliye ve Beyt Hanun'dan çekilirken geride enkaz bıraktı. Daha önce İsrail tarafından tehcir edilen yerel halk, Cibaliye'ye dönerken büyük bir enkazla karşılaştı. Sivil Savunma Ekipleri, iki bölgeyi de Afet Bölgesi ilan ederken Cibaliye'de yol kenarları ve enkaz altlarında şuana kadar 120 ceset bulundu. Refah'taki Brazil Mahallesi'ne yönelik hava saldırılarında birçok ev tahrip oldu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri ve Zeytun Mahallesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İsrail’in yoğun bombardımanına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 439’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 627’ye yükseldi.

Filistin'den Petro'ya devlet nişanı

Filistin'in, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" vereceği bildirildi. Konuya dair Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, Filistin Devleti, Filistin halkına karşı işlenen ağır savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini reddeden ve bu konuda büyük liderlik gösteren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya devlet nişanı takdim edecek" ifadesine ver verildi. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Şili de davaya müdahil olacak

Şili Devlet Başkan Gabriel Boric, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacaklarını bildirdi. Şili Kongresi'nde konuşan Boric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivilleri hedef aldığını dile getiren Boric, "Bugün bir şeyi ifade etmeyi kendimde görev addediyorum. Gazze'de olanlar karşısında öfkemizi belirtmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail ordusunun saldırılarında, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere masum siviller hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. Şili'nin bu konudaki argümanlarının UAD'ye götürülmesi için gerekli talimatı verdiğini söyleyen Boric, "Barbarlık nerede, ne şekilde olursa olsun asla kabul etmeyiz. Hamas'ın terörist saldırılarını da şüphesiz kınadık. Bütün rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Maldivler'den İsraillilere giriş yasağı

Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı. Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi. Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor. Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.



