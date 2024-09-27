Ateşkese ret katliama devam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya plaformu X üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin kuzeyinde ateşkes olmayacağını belirterek "Hizbullah terör örgütüne karşı zafer kazanıncaya ve kuzeyden tahliye edilenler evlerine güvenle dönünceye kadar tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Katz’ın açıklamasından önce İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesi kabul etmesi halinde partisinin koalisyon hükümetinden çekileceği tehdidinde bulunmuştu. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yaptığı açıklamada, Lübnan'da ateşkes çağrılarının reddedilmesi gerektiğini belirterek katliam çağrısında bulundu.

Ateşkes çağrısının reddedilmesine ilk tepki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den geldi. Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüştüğü uyarısında bulunan Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı. Ateşkes çağrılarını reddeden İsrail ise dün gün boyu saldırılarını da sürdürdü. İşgalci gücün yüzlerce noktaya şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinde bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti. Terör devleti öğleden sonra ise Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail’in saldırıları nedeniyle kentin güneyindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu, gökyüzüne dumanlar yükseldi. İsrail medyasında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail’in Beyrut’taki hava saldırısının hedefinin Hizbullah’ın hava kuvvetleri komutanı olduğu öne sürüldü. Saldırıda en az 2 kişi yaşamını yitirirken, Hizbullah’ın kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarıyla en az 50'si çocuk 677 kişi öldürülürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde on binlerce kişi yerinden oldu. Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlere tahsis edilen 533 sığınma merkezine 70 bin kişinin yerleştirildiğini söyledi.